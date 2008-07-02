Видимость тем для гостей в SMF форум

Нужно сделать так что бы гости могли видеть темы форума но не могли в них зайти.

Есть уже готовая реализация http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=610 Но! Не знаю рабочая ли она. Можете попробовать воспользоваться ей, либо сделать свою.

Форум SMF 2.0 Beta 3.1 Public