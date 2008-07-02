Требуеться сделать баннер: 1. баннер динамического размера, он может быть и 468х60 и 120х240, т.е. автоматом растягиваеться как надо 2. ему передаеться размеры, ссылка для перехода и путь к картинке (передавать надо не ...
Фотогалереи
Нужно сделать простую, удобную и функциональную фотогалерею. Главные требования: удобство для пользователя, удобство для администратора, хорошее СЕО и быстрая загрузка. Дизайн простой и близкий к минимализму. Использование новых технологий JAVA и Ajax приветствуется. Наиболее приемлемый вариант по функционалу phpmygallery. Требуется программист, который сможет терпеливо и спокойно учесть все пожелания и устранить недостатки и баги. Предпочтения тем, кто имеет опыт подобной работы. Если есть готовые варианты, с удовольствием рассмотрим. Краткое описание для просчета работы в приложении. Вопросы в аську 477-302-251
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