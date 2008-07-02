Фотогалереи

Нужно сделать простую, удобную и функциональную фотогалерею. Главные требования: удобство для пользователя, удобство для администратора, хорошее СЕО и быстрая загрузка. Дизайн простой и близкий к минимализму. Использование новых технологий JAVA и Ajax приветствуется. Наиболее приемлемый вариант по функционалу phpmygallery. Требуется программист, который сможет терпеливо и спокойно учесть все пожелания и устранить недостатки и баги. Предпочтения тем, кто имеет опыт подобной работы. Если есть готовые варианты, с удовольствием рассмотрим. Краткое описание для просчета работы в приложении. Вопросы в аську 477-302-251