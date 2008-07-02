Требуеться сделать баннер: 1. баннер динамического размера, он может быть и 468х60 и 120х240, т.е. автоматом растягиваеться как надо 2. ему передаеться размеры, ссылка для перехода и путь к картинке (передавать надо не ...
Разработка ASP.NET + SQL + JavaScript
Требуется СВОБОДНАЯ! от проектов команда (строгое условие).
Программист и верстальщик.
Полное погружение в наш проект на время разработки.
Срок 2-3 мес. Бюджет от 5000 USD. Этапная оплата.
Разработка программного обеспечения для интернет магазина с загрузкой файлов MP3.
Решение для приема кредитных карт, интеграция c платежными системами.
Требования:
Знание языков C#, SQL, технологий ADO.NET, ASP.NET.
Знание среды разработки Visual Studio 2005.
Твердое знание XML технологий и инструментов работы с XML-данными.
Понимание принципов SOA.
Умение работать с системой контроля версий Visual SourceSafe.
Понимание принципов объектной модели, понимание принципов наследования.
Понимание особенностей многопоточных приложений.
Твердые алгоритмические навыки.
Знание Windows-систем на уровне опытного пользователя.
Приветствуется:
Знание технологий J2EE.
Опыт работы в Unix-системах.
Знание принципов web-разработки, опыт разработки web-сайтов.
Опыт работы с XSL.
Верстальщик xslt +html
Обязанности:
Программирование HTML страниц и XSL шаблонов.
Оптимизация верстки для ускорения загрузки страниц.
Требования:
Знание технологий HTML, XML/XSL, DHTML, JavaScript.
Знание особенностей разных браузеров и использование этого знания в работе.
Опыт разработки и поддержки крупных web-проектов.
Знание современных тенденций сайтостроения – резиновая верстка, селективная верстка.
Знание принципов скоростной оптимизации верстки.
Принимаются предложения исключительно для полной занятости на время проекта.
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