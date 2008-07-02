Разработка ASP.NET + SQL + JavaScript

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки193 просмотра

Требуется СВОБОДНАЯ! от проектов команда (строгое условие).

Программист и верстальщик.

Полное погружение в наш проект на время разработки.

Срок 2-3 мес. Бюджет от 5000 USD. Этапная оплата.

Разработка программного обеспечения для интернет магазина с загрузкой файлов MP3.

Решение для приема кредитных карт, интеграция c платежными системами.

Требования:

Знание языков C#, SQL, технологий ADO.NET, ASP.NET.

Знание среды разработки Visual Studio 2005.

Твердое знание XML технологий и инструментов работы с XML-данными.

Понимание принципов SOA.

Умение работать с системой контроля версий Visual SourceSafe.

Понимание принципов объектной модели, понимание принципов наследования.

Понимание особенностей многопоточных приложений.

Твердые алгоритмические навыки.

Знание Windows-систем на уровне опытного пользователя.

Приветствуется:

Знание технологий J2EE.

Опыт работы в Unix-системах.

Знание принципов web-разработки, опыт разработки web-сайтов.

Опыт работы с XSL.

Верстальщик xslt +html

Обязанности:

Программирование HTML страниц и XSL шаблонов.

Оптимизация верстки для ускорения загрузки страниц.

Требования:

Знание технологий HTML, XML/XSL, DHTML, JavaScript.

Знание особенностей разных браузеров и использование этого знания в работе.

Опыт разработки и поддержки крупных web-проектов.

Знание современных тенденций сайтостроения – резиновая верстка, селективная верстка.

Знание принципов скоростной оптимизации верстки.

Принимаются предложения исключительно для полной занятости на время проекта.

ASP.NETHTMLJavaScriptSQL
17 лет назад
Riviera
Nick 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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