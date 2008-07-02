Разработка ASP.NET + SQL + JavaScript

Нужно сделать так что бы гости могли видеть темы форума но не могли в них зайти. Есть уже готовая реализация http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=610 Но! Не знаю рабочая ли она. Можете попробовать воспользоваться ей, либо сделать ...