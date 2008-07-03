Срочная работа! Скрипт по генерации CVS из БД.

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Завершен3 заявки221 просмотр

Т.к. разработчик куда-то пропал, требуется выполнить одну простую операцию

Требуется все ответы которые в базе вывести в один CVS-файл (или эксель -см аттач)

Можно наверное как-то из базы это сделать:

php-myadmin mysql.infobox.ru (выбрать srv021)

username awe_absolute

password absolute

name awe_absolute

host mysqlserver

Но база как-то странно разбита на группы

Второй вариант - зайти в нашу админку - там ответы каждого пользователя (Пользователи) как отдельная запись

http://absolute.it-partners.ru/data/

логин и пароль: 1

FTP:

ftp://srv021.infobox.ru

awe_absolute

absolute

Вероятно можно сделать скрипт который все 78 записей обработает в виде примера (см аттач)

Файл мне нужен с утра.

Утром готов перевести 20 WMZ тому что вышлет готовый файл на [email protected]

PHP
17 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
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3 года назад
17 лет назад
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Спасибо Владимиру - откровенно выручил оперативностью. Сделал все что требовалось.
Корректное задание, своевременная оплата

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knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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