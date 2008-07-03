1) В ИМ гибкий каталог, но товары перестали добавляться в 4 уровень 2) Заказы по Петербургу должны выделяться отдельным цветом для этого нужно чтобы при заказе в рядом с полем город было написано Санкт-Петербург ...
Срочная работа! Скрипт по генерации CVS из БД.
Т.к. разработчик куда-то пропал, требуется выполнить одну простую операцию
Требуется все ответы которые в базе вывести в один CVS-файл (или эксель -см аттач)
Можно наверное как-то из базы это сделать:
php-myadmin mysql.infobox.ru (выбрать srv021)
username awe_absolute
password absolute
name awe_absolute
host mysqlserver
Но база как-то странно разбита на группы
Второй вариант - зайти в нашу админку - там ответы каждого пользователя (Пользователи) как отдельная запись
http://absolute.it-partners.ru/data/
логин и пароль: 1
FTP:
awe_absolute
absolute
Вероятно можно сделать скрипт который все 78 записей обработает в виде примера (см аттач)
Файл мне нужен с утра.
Утром готов перевести 20 WMZ тому что вышлет готовый файл на [email protected]
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