Форум SMF гости видят, но зайти не могут

Нужно сделать так что бы гости могли видеть темы форума но не могли в них зайти.

Есть уже готовая реализация http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=610 Но она не подходит, нету строчек указанных.

Внимание версия форума! Форум SMF 2.0 Beta 3.1 Public

Пишите предложения только если у вас есть полная уверенность в выполнении задачи.

Цена/Сроки