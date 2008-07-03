На сайте http://www.singlemindedwomen.com/ есть тьотя, которая появляется и что-то рассказивает. Жду предложений по интеграции такой же. Каким образом можно будет менять видео? Или скрипт надо разрабативать под каждий ролик отдельно?
Форум SMF гости видят, но зайти не могут
Нужно сделать так что бы гости могли видеть темы форума но не могли в них зайти.
Есть уже готовая реализация http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=610 Но она не подходит, нету строчек указанных.
Внимание версия форума! Форум SMF 2.0 Beta 3.1 Public
Пишите предложения только если у вас есть полная уверенность в выполнении задачи.
Цена/Сроки
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