Внести правки в сайт на Net Cat

Нужно bpanel 2.8 поставить на сайт itxost.ru , автоматическая установка на этом хосте не пашет (http://itxost.ru/bil/setup.php) поэтому надо ручкми это сделать, в идеале написать в sql запрос, чтоб потом можно было просто из него ставить. ...