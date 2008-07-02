Внести правки в сайт на Net Cat

На сайте http://www.singlemindedwomen.com/ есть тьотя, которая появляется и что-то рассказивает. Жду предложений по интеграции такой же. Каким образом можно будет менять видео? Или скрипт надо разрабативать под каждий ролик отдельно?
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Все подорбности в личку, так как нужно объяснить что именно нужно внести.
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