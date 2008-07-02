Поставить bpanel 2.8

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Закрыт2 заявки99 просмотров

Нужно bpanel 2.8 поставить на сайт itxost.ru , автоматическая установка на этом хосте не пашет (http://itxost.ru/bil/setup.php) поэтому надо ручкми это сделать, в идеале написать в sql запрос, чтоб потом можно было просто из него ставить. Пишите свою цену, движок в приложении.

SQL
17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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