Вставка изображения в SMF

Нужно написать мод или поставить существующий если есть, так что бы можно было в тело сообщения вставлять изображение. Здорово было бы если можно было вообще вставлять через буфер обмена windows но это кажется нереализуемым. Пример добавления изображения в графических примерах.

Делайте предложение если вы обсолютно уверены в выполнении данной задачи.

цена/сроки