Вставка изображения в SMF

$20
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Закрытнет заявок146 просмотров

Нужно написать мод или поставить существующий если есть, так что бы можно было в тело сообщения вставлять изображение. Здорово было бы если можно было вообще вставлять через буфер обмена windows но это кажется нереализуемым. Пример добавления изображения в графических примерах.

Делайте предложение если вы обсолютно уверены в выполнении данной задачи.

цена/сроки

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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