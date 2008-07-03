Что требуется: Берёте любые исходники проигрывателя FLV... Упрощаете его интерфейс до видео и панели: одна конка play...она же пауза...правее - ползунок...типа таймлайн или как её там...далее значёк звука чтобы его mute...далее ...
Вставка изображения в SMF
Нужно написать мод или поставить существующий если есть, так что бы можно было в тело сообщения вставлять изображение. Здорово было бы если можно было вообще вставлять через буфер обмена windows но это кажется нереализуемым. Пример добавления изображения в графических примерах.
Делайте предложение если вы обсолютно уверены в выполнении данной задачи.
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