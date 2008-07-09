Внести правки в скрипт видеосервиса типа YouTube

Ищем мага и волшебника, котрорый сможет внести правки в наш скрипт загрузки видео. Скрипт аналогичный YuoTube и очень хороший, но буржуйский, а потому имеет несколько моментов которые надо исправить. Готовы к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству с человеком сведущим в этой области.

Список первоочередных задач:

- корректная работа плейера во всех браузерах

- генерация адреса страницы с видео на латыни, сейчас генерирует на кириллице

- вывод тайтлов страницы в нужной кодировке

- настройка выносного аудиоплейера

- настройка шаблонов

Скрипт работает здесь: http://video.fellini.net.ua

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