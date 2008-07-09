Требуется подобрать и установить скрипт чата для тех поддержки Чат обязательно лицензионный и русифицированный Оплата 1000р+стоимость чата Icq 505040
Внести правки в скрипт видеосервиса типа YouTube
Ищем мага и волшебника, котрорый сможет внести правки в наш скрипт загрузки видео. Скрипт аналогичный YuoTube и очень хороший, но буржуйский, а потому имеет несколько моментов которые надо исправить. Готовы к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству с человеком сведущим в этой области.
Список первоочередных задач:
- корректная работа плейера во всех браузерах
- генерация адреса страницы с видео на латыни, сейчас генерирует на кириллице
- вывод тайтлов страницы в нужной кодировке
- настройка выносного аудиоплейера
- настройка шаблонов
Скрипт работает здесь: http://video.fellini.net.ua
Вопросы лучше в аську сразу 477-302-251
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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