Найти ошибку в коде/решить задачу на ява-скрипт

Исходник, с которым нужно будет поработать: http://www.flowersstreet.ru/ (код ява-скрипт в тексте страницы весь).

Задача: сделать возможность в IE (в остальных браузерах все в порядке) при протяжке мышкой горизонтального скроллбара остановки на правой границе сайта (сейчас при прокрутке колесом мыши на границе идет возврат, при протяжке курсором мыши скроллера - продолжается промотка в область справа, хотя начиная с ширины окна 1310 все работает нормально). Пример, где все работает правильно - http://www.paritet98.ru/ (жмем на буквы, тянем скроллер, видим эффект).

Ньюансы: в ява-скрпите использовалась библиотека jQuery, крайне желательно продолжить поправки в рамках ее функциональности.

Оплата после демонстрации результата