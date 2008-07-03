Ищем мага и волшебника, котрорый сможет внести правки в наш скрипт загрузки видео. Скрипт аналогичный YuoTube и очень хороший, но буржуйский, а потому имеет несколько моментов которые надо исправить. Готовы к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству ...
PHP + MySQL. Поддержка списков рассылки.
Уже реализовано на сервере (БД MySQL)
1) подписка
2) подтверждение подписки
3) ведение БД запросов на подписку
Нужно сделать доработки (php + mysql или perl + mysql):
1) Отписка
2) Рассылка новостей заданными порциями с заданным интервалом с поддержкой mail merge
3) Импорт данных из CSV
4) Наложение фильтра
Более подробное ТЗ при переписке
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