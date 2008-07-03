PHP + MySQL. Поддержка списков рассылки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок213 просмотров

Уже реализовано на сервере (БД MySQL)

1) подписка

2) подтверждение подписки

3) ведение БД запросов на подписку

Нужно сделать доработки (php + mysql или perl + mysql):

1) Отписка

2) Рассылка новостей заданными порциями с заданным интервалом с поддержкой mail merge

3) Импорт данных из CSV

4) Наложение фильтра

Более подробное ТЗ при переписке

MySQLPHP
17 лет назад
abcsport
Сергей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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