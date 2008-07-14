Доработка живого сайта на PHP. Код примитивный.

Доработки "по живому" сайту

Не сложные

Но требуется аккуратность, и внимательность чтобы не навернуть проект.

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Перенести готовый скрипт

1 час

Уже реализовано на Английской версии нужно перенести также на русскую.

1) в галерее добавить Онлайн, так как вижу, что эта функция работает нормально на англ. версии сайта

2) в Меню пользователя, которое сейчас называется МОЙ ПРОФАЙЛ (в англ. версии это MEMBER"S AREA): назвать МОЙ New-Dating.

Эта страничка МОЙ New-Dating, как и в англ. версии должна содержать след. разделы

Входящие

Исходящие

Они нравятся мне

Я нравлюсь им

Настройки

Моя анкета

Выход

3)При нажатии на Мой профайл должна открыватьс страничка с личной информацией и фото.

ID номер

Имя

Страна

Город

Входящие(количество)

Исходящие (количество)

Я нравлюсь им

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Ошибка

0,5 часа

На странице Поиск в русской версии не работает поиск по городу. То есть, когда задаешь поиск по определ. Городу, то результат по нему будет только на первой странице, а при переходе на последующие страницы будут уже результаты общего поиска ( по всем городам).

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0,25 часа

При логине с первой страницы попадать не на стр. Поиск (как сейчас) /search.php , а на стр. моя анкета /myprofile-myaccount.php

С других мест регистрация кидает в нужные места

На обоих языковых версиях

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1 час

При наведении мышью на фото в Галерее, сделать всплывающее окошко с сылками на соответсвующие разделы:

*написать письмо

*отправить привет

*открыть анкету

*добавить в Избранные

См. На однокласниках, и взять теже иконки

На обоих языковых версиях

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6 часов

В разделе «Моя анкета» добавить Мои гости (за все существования моей анкеты) и вывести внизу страницы последние 5 анкет тех, кто просматривал профайл. Ниже нумерация страниц, при переходе на др. страницу для просмотра гостей –анкеты выводятся как в Галерее 5 строк по 5 анкет. Под фоткой Имя, ID как тут /gallery.php

Написать ответить добавить.

Принажатии на фотку – переход в его проайл

На обоих языковых версиях

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3 часа

В разделе Моя анкета слева сделать колонку, где показывается последнее полученное сообщение «Новое сообщение», над ним – фото отправителя, имя, а под сообщением – кнопки Ответить и Закрыть.

На обоих языковых версиях

ИТОГО 11,75 часов

Бюджет 150$