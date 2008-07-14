Требуется разработать функциональную часть сайта по отелям на PHP+MySQL. ТЗ предоставлю. Бюджет $300. Срочно.
Доработка живого сайта на PHP. Код примитивный.
Доработки "по живому" сайту
Не сложные
Но требуется аккуратность, и внимательность чтобы не навернуть проект.
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Перенести готовый скрипт
1 час
Уже реализовано на Английской версии нужно перенести также на русскую.
1) в галерее добавить Онлайн, так как вижу, что эта функция работает нормально на англ. версии сайта
2) в Меню пользователя, которое сейчас называется МОЙ ПРОФАЙЛ (в англ. версии это MEMBER"S AREA): назвать МОЙ New-Dating.
Эта страничка МОЙ New-Dating, как и в англ. версии должна содержать след. разделы
Входящие
Исходящие
Они нравятся мне
Я нравлюсь им
Настройки
Моя анкета
Выход
3)При нажатии на Мой профайл должна открыватьс страничка с личной информацией и фото.
ID номер
Имя
Страна
Город
Входящие(количество)
Исходящие (количество)
Я нравлюсь им
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Ошибка
0,5 часа
На странице Поиск в русской версии не работает поиск по городу. То есть, когда задаешь поиск по определ. Городу, то результат по нему будет только на первой странице, а при переходе на последующие страницы будут уже результаты общего поиска ( по всем городам).
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0,25 часа
При логине с первой страницы попадать не на стр. Поиск (как сейчас) /search.php , а на стр. моя анкета /myprofile-myaccount.php
С других мест регистрация кидает в нужные места
На обоих языковых версиях
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1 час
При наведении мышью на фото в Галерее, сделать всплывающее окошко с сылками на соответсвующие разделы:
*написать письмо
*отправить привет
*открыть анкету
*добавить в Избранные
См. На однокласниках, и взять теже иконки
На обоих языковых версиях
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6 часов
В разделе «Моя анкета» добавить Мои гости (за все существования моей анкеты) и вывести внизу страницы последние 5 анкет тех, кто просматривал профайл. Ниже нумерация страниц, при переходе на др. страницу для просмотра гостей –анкеты выводятся как в Галерее 5 строк по 5 анкет. Под фоткой Имя, ID как тут /gallery.php
Написать ответить добавить.
Принажатии на фотку – переход в его проайл
На обоих языковых версиях
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3 часа
В разделе Моя анкета слева сделать колонку, где показывается последнее полученное сообщение «Новое сообщение», над ним – фото отправителя, имя, а под сообщением – кнопки Ответить и Закрыть.
На обоих языковых версиях
ИТОГО 11,75 часов
Бюджет 150$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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