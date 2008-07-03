Система управления проектами

Ищем мага и волшебника, котрорый сможет внести правки в наш скрипт загрузки видео. Скрипт аналогичный YuoTube и очень хороший, но буржуйский, а потому имеет несколько моментов которые надо исправить. Готовы к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству ...