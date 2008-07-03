Система управления проектами

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Завершен2 заявки121 просмотр

Требуется доработка системы управления проектами. Компания занимается арендой звукового оборудования. ТЗ по запросу

17 лет назад
scramble
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeysmart
Алексей 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$1500
40 дней
Проект был выполнен на высоком профессиональном уровне и в оговоренные строки. Приятно отметить, что кроме высокого профессионализма исполнители не формально подходят к разрешению возникающих вопросов. Буду работать с ними и впредь.

Заявки фрилансеров

alexeysmart
Алексей 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов
17 лет назад

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