Доработки "по живому" сайту Не сложные Но требуется аккуратность, и внимательность чтобы не навернуть проект. ================================= Перенести готовый скрипт 1 час Уже реализовано на Английской ...
Система управления проектами
Требуется доработка системы управления проектами. Компания занимается арендой звукового оборудования. ТЗ по запросу
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