Грабер-парсер на php для 15 однотипных сайтов

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок407 просмотров

Нужны парсеры для 15 сайтов отельной тематики . Парсеры абсолютно идентичные, одинаковые данные на вход, одинаковые и струтурированные в виде xml на выход. Так же необходима небольшая веб-обвязка. Подробнее в ТЗ.

Ищутся 1-2 исполнителя для создания и дальнейшего поддержания и развития данной системы. Умения писать админки средней красоты и функциональности так же приветствуется.

PHP
17 лет назад
ArjLover
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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