Грабер-парсер на php для 15 однотипных сайтов

Нужны парсеры для 15 сайтов отельной тематики . Парсеры абсолютно идентичные, одинаковые данные на вход, одинаковые и струтурированные в виде xml на выход. Так же необходима небольшая веб-обвязка. Подробнее в ТЗ.

Ищутся 1-2 исполнителя для создания и дальнейшего поддержания и развития данной системы. Умения писать админки средней красоты и функциональности так же приветствуется.