Тизерная сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки271 просмотр

Необходимо написать тизерную сеть по выкупу тизерных показов и обмену трафиком при помощи тизеров

17 лет назад
ice84
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$1200
30 дней
Все сделал отлично, потом без проблем доработал недочеты, очень вежливый и отзывчивый... Хорошие программисты ныне редкость.
Отличный заказчик. Приятно работать с такими людьми, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад