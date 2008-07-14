Нужно настроить скрипт отправки из 1С на сайт. Скрипт есть, надо только корректно его перенастроить. Все сбилось из-за переезда на другой хостинг.
Продолжение доработки живого сайта на PHP
Бюджет 50$
1. Нумерацию разбивки подстраниц списка открыток - изменить в противоположную сторону
Например здесь http://baltia.com.ua/ru/shop/?cards_t=108
(не от 1 до 13 а от 13 к 1)
В этом примере Новые открытки должны появляться не на странице #1 а на странице с номером #13
Естетсвено первой открываемой страницей по умолчанию в этом разделе должна быть страница с номером #13
(Для понимания процесса: это необходимо чтобы динамические адреса страниц списков открыток НЕ менялись при добавлении новых открыток. Это принипиально для индексации поисковыми системами)
2. В левом блоке вверху есть "Поиск открытки по артиклу"
В результатах поиска по артиклу должна выводиться ОДНА соответсвующая открытка
(картинка. описание, цена и ссылка "В корзину")
а не все как сейчас : найденная открытка и рядом пару соседок для количества ;)
Админка. Найти "жучка" в скриптах. В начале HTML кода появился спецсимвол, гасящий страницу к отображению в браузере.
Выбранный исполнитель
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