Продолжение доработки живого сайта на PHP

Бюджет 50$

1. Нумерацию разбивки подстраниц списка открыток - изменить в противоположную сторону

Например здесь http://baltia.com.ua/ru/shop/?cards_t=108

(не от 1 до 13 а от 13 к 1)

В этом примере Новые открытки должны появляться не на странице #1 а на странице с номером #13

Естетсвено первой открываемой страницей по умолчанию в этом разделе должна быть страница с номером #13

(Для понимания процесса: это необходимо чтобы динамические адреса страниц списков открыток НЕ менялись при добавлении новых открыток. Это принипиально для индексации поисковыми системами)

2. В левом блоке вверху есть "Поиск открытки по артиклу"

В результатах поиска по артиклу должна выводиться ОДНА соответсвующая открытка

(картинка. описание, цена и ссылка "В корзину")

а не все как сейчас : найденная открытка и рядом пару соседок для количества ;)

3. baltia.com.ua/admin

Админка. Найти "жучка" в скриптах. В начале HTML кода появился спецсимвол, гасящий страницу к отображению в браузере.