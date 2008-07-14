Продолжение доработки живого сайта на PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок265 просмотров

Бюджет 50$

1. Нумерацию разбивки подстраниц списка открыток - изменить в противоположную сторону

Например здесь http://baltia.com.ua/ru/shop/?cards_t=108

(не от 1 до 13 а от 13 к 1)

В этом примере Новые открытки должны появляться не на странице #1 а на странице с номером #13

Естетсвено первой открываемой страницей по умолчанию в этом разделе должна быть страница с номером #13

(Для понимания процесса: это необходимо чтобы динамические адреса страниц списков открыток НЕ менялись при добавлении новых открыток. Это принипиально для индексации поисковыми системами)

2. В левом блоке вверху есть "Поиск открытки по артиклу"

В результатах поиска по артиклу должна выводиться ОДНА соответсвующая открытка

(картинка. описание, цена и ссылка "В корзину")

а не все как сейчас : найденная открытка и рядом пару соседок для количества ;)

3. baltia.com.ua/admin

Админка. Найти "жучка" в скриптах. В начале HTML кода появился спецсимвол, гасящий страницу к отображению в браузере.

HTMLPHP
17 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pissed
Andrew 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
Очень доволен работой Андрея!!!! Выполнил все оперативно и качественно!!!
Все прошло отлично. Лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

pissed
Andrew 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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