Конвертер Mysql - CHM на PHP

Требуется скрипт, который будет создавать из каталога программ, находящегося в таблице Mysql, книжку формата CHM.

Хотелось бы, чтобы скрипт делал все автоматически, без моего участия, т.е. чтобы можно было его добавить в крон и обновлять книжку раз в день автоматически.

Насколько такое сложно и возможно вообще - я не знаю, т.к. эта технология мне незнакома.

Выслушаю ваши предложеняи по срокам и ценам.