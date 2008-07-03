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Закрыт5 заявок262 просмотра

Техническое Задание в приложение там лиш наброски задания чёткое техническое задание будет после согласования сроков и на выборе исполнителя!

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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