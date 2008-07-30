Создание серии мультов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки217 просмотров

Интересует создание серии корометражных мультов во флэш (не более 3-х минут каждый), наподобие Масяни.

Начальное количество 10 шт. Написание сценария, озвучка и монтаж.

Собственно необходимо знать:

Ваше портфолио в подобной работе

Стоимость

Сроки

Порядок оплаты.

17 лет назад
DanilaEjov
Данила 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aila
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Ольга, спасибо за промежуточную проделанную работу... Все сделанно на 5+, все классно :) Думаю, как перейдет к основному проекту, будет так же все отлично
Приятно иметь дело с таким заказчиком. Грамотное ТЗ, оплата - в срок. Рекомендую! Надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество и в будущем.

Заявки фрилансеров

Aila
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Конвертер Mysql - CHM на PHP

    Требуется скрипт, который будет создавать из каталога программ, находящегося в таблице Mysql, книжку формата CHM. Хотелось бы, чтобы скрипт делал все автоматически, без моего участия, т.е. чтобы можно было его добавить в крон и ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать скрипт

    Нужно настроить скрипт отправки из 1С на сайт. Скрипт есть, надо только корректно его перенастроить. Все сбилось из-за переезда на другой хостинг.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Грабер-парсер на php для 15 однотипных сайтов

    $1500

    Нужны парсеры для 15 сайтов отельной тематики . Парсеры абсолютно идентичные, одинаковые данные на вход, одинаковые и струтурированные в виде xml на выход. Так же необходима небольшая веб-обвязка. Подробнее в ТЗ. Ищутся 1-2 исполнителя ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка живого сайта на PHP. Код примитивный.

    $150

    Доработки "по живому" сайту Не сложные Но требуется аккуратность, и внимательность чтобы не навернуть проект. ================================= Перенести готовый скрипт 1 час Уже реализовано на Английской ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт

    Скрипт к готовой CMS http://a.loook.ru/garantug.rar Заинтересовавшимся дам доступ и комментарии к структуре CMS . Если разобраться удастся, работа будет постоянно, поскольку в данный момент новые скрипты отдаются на поиск + 2 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование формы заказа

    Нужно спрограммировать в форме заказа, чтобы значения менялись в зависимости от выбора. Сайт setka.kz/?page_id=11 Когда указываешь размер ячейки нужно, чтобы появлялись определенные значения "диаметра проволоки" и "ширины полотна". Cайт сделан ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад