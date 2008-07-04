Merchant WebMoney

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок190 просмотров

Требуется написать 3 странички для Merchant WebMoney, чтобы принимать платежи на сайте, с формой данных при оформлении покупки.Быстрая работа.

17 лет назад
rafa
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

aligator
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-5)
17 лет назад
Всё сделал оперативно, подкоректировал по моему желанию, в общении адекватен! Рекомендую.
Четкое задание. Оплатил.

Заявки фрилансеров

aligator
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-5)
17 лет назад

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