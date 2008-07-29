Создание счетчика скачиваний на CMS RBI 1.2.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки127 просмотров

Необходимо написать скрипт счетчика скачивания файлов с сайта на PHP, для CMS RBI 1.2.6 и интерация в существующий сайт без глобальных изменений!

ICQ 447323581

PHP
17 лет назад
Artur2006
Артур 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

EndlessPath
Михаил 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$50
2 дня
Заказ был выполнен на 100%, плюс ко всему была гарантия на доработку, в случае выявления какой либо недоработки по заказу! Но таких не оказалось! Было предложено несколько вариантов выполнения заказа на выбор! Отличное понимание требуемого, плюс хорошая оперативность!

Заявки фрилансеров

EndlessPath
Михаил 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
17 лет назад