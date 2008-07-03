Написание flex ридера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Ридер для просмотра онлайн и офлайн электронных версий журналов и газет.

Требующиеся функциональности.

Серверная часть:

- перевод pdf файлов в swf формат и кодирование;

- проверка авторизации и прав на просмотр, выдача swf.

Функции flex-reader:

- подгрузка выбранных изданий;

- открытие разворотов для просмотра;

- дополнительные эффекты для удобства просмтора и навигации.

17 лет назад
comavto
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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