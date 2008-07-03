Нужно натянуть макет на shopcms и настроить. Макет покажу при общении. Писать в личку или icq 488229671
Написание flex ридера
Ридер для просмотра онлайн и офлайн электронных версий журналов и газет.
Требующиеся функциональности.
Серверная часть:
- перевод pdf файлов в swf формат и кодирование;
- проверка авторизации и прав на просмотр, выдача swf.
Функции flex-reader:
- подгрузка выбранных изданий;
- открытие разворотов для просмотра;
- дополнительные эффекты для удобства просмтора и навигации.
Заявки фрилансеров
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