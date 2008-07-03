Времени в обрез. Нужно установить парочку модов на ДЛЕ. жду предложений
Нужно доделать на джумле сайт
Нужен ТОЛКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, работающей с джумлой. Работа состоит из донастройки компонента Hot Property и создании на FacileForms формы заявки на недвижимость. Таже нюансы с кроссбраузерностью.
Оплата по факту.
Люди, которые не работали с этими компонентами, или вообще те которые сами не делают, а передают работу другим прошу не беспокоить!!!
Стучаться сразу в аську. 295-453-218
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