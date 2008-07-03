Нужно доделать на джумле сайт

Нужен ТОЛКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, работающей с джумлой. Работа состоит из донастройки компонента Hot Property и создании на FacileForms формы заявки на недвижимость. Таже нюансы с кроссбраузерностью.

Оплата по факту.

Люди, которые не работали с этими компонентами, или вообще те которые сами не делают, а передают работу другим прошу не беспокоить!!!

Стучаться сразу в аську. 295-453-218