Создание демо торговой платформы форекс для Web

Необходимо с нуля написать WEB торговую платформу с основными возможностями для торговли, чтобы можно было торговать также как и на MetaTrader (может быть за исключением таких гаджетов, как будильник и т.д., чтобы были доступны все функции необходимые для торговли)

Котировки будут загружаться с реальных серверов. Игроки будут играть на демо счёте по реальным котировкам.

Просьба обращаться тем программистам, кто хоть немного представляет, как торгуют на Форекс

Хотелось бы обговорить стоимость в ICQ: 6-902-170

Стучите!