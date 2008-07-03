Важно - сайт использует Javascript/ASP ViewState protection. Посмотрите html и увидите. надо получит таблицу: имя|фамилия|адрес|штат|сайт|и|всё|такое| если хотите предоплату, комиссия за ваш счет. перевод сделаю через ...
Интеграция веб магазина с 1с
Надо сделать так чтобы можно было выставлять счета/квитанция через сайт
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