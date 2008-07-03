Php - добавить условие

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Завершен5 заявок144 просмотра

Необходимо написать условие

$id- это может быть любое 10-ти значное число

необходимо

если $id оканчивается на 0, 3, 6, 9

$word=1;

если $id заканчивается на 1, 5, 7

$word=2;

если $id заканчивается на 2, 4, 8

$word = 3;

всё просто

бюджет такой же :)

PHP
17 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TweeKane
Артём 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$10
Большое спасибо за помощь +10

Заявки фрилансеров

TweeKane
Артём 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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