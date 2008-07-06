Интструменты для работы с фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки192 просмотра

Надо написать на javascript инструменты золотого сечения и кадрирования, как тут http://www.lifeisphoto.ru/photo.aspx?id=105999&repostid=0

JavaScript
17 лет назад
elrondsmith
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Grafgrial
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$45
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Grafgrial
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
17 лет назад