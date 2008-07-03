Создать флеш-заставку к сайту. Приватно для Gazizz

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки108 просмотров

Создать анимированную заставку (сплеш-страницу). ТЗ вышлю при договоренности.

17 лет назад
pervak2
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$200
4 дня
Работаю с Рустамом уже не в первый раз. От проекта к проекту качество выполнения работ только повышается, что не может не радовать. В дальнейшем буду обязательно обращаться к этому фрилансеру, если потребуется что-либо реализовать на Flash, чего и вам советую. Отличная работа!.. 10 баллов.
Работаю с заказчиком уже во второй раз и еще раз убеждаюсь в точности постановки задачи, готовности к оперативному обсуждению проекта и достойной и своевременной оплате. Готов работать и дальше, всем также рекомендую.

Заявки фрилансеров

Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад