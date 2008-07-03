Создать флеш-заставку к сайту. Приватно для Gazizz

Работаю с Рустамом уже не в первый раз. От проекта к проекту качество выполнения работ только повышается, что не может не радовать. В дальнейшем буду обязательно обращаться к этому фрилансеру, если потребуется что-либо реализовать на Flash, чего и вам советую. Отличная работа!.. 10 баллов.