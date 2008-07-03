Нужен простой кошелек

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок296 просмотров

Для простого, статичного интернет-магазина нужно написать (или приспособить) простой кошелек

подробности в личке

17 лет назад
lokshen2
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров