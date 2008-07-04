Нужно написать скрипт на пхп, который по нажатию на кнопку в вебинтерфейсе переформировывал (перезаписывал) бы файл xml , записывая в него названия файлов картинок из рядом лежащей папки с изображениями. Формат xml файла ...
Выпадающий список стран и городов на Ajax
Есь список стран и городов мира в MySQL. Надо первести в Ajax и сделть выпад. список, как на Вконтакте или в Скайпе, для анкеты. Предпочтительно -уже готовую базу, например из Скайпа. Вывод настроить в виде крошечного флажка (страна), город -словами (шрифт размером со шрифт, использующийся здесь на Веблансере). Оплата сразу после установки, рассмотрю любые предложения
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