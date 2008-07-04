Выпадающий список стран и городов на Ajax

Есь список стран и городов мира в MySQL. Надо первести в Ajax и сделть выпад. список, как на Вконтакте или в Скайпе, для анкеты. Предпочтительно -уже готовую базу, например из Скайпа. Вывод настроить в виде крошечного флажка (страна), город -словами (шрифт размером со шрифт, использующийся здесь на Веблансере). Оплата сразу после установки, рассмотрю любые предложения