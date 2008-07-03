Кодинг проекта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок421 просмотр

Задача такова. Есть нарисованный сайт. Его нужно отверстать и запрограмить.

Люди. Всем кто отозвался спасибо. Сделаю небольшое уточнение. Интересуют только украинские кодеры.

Извините что отвлек внимание остальных:)

Стучитесь в аську 149354089. С работами которые можно посмотреть.

17 лет назад
djmix
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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