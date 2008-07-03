AJAX+flash

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Закрыт7 заявок133 просмотра

Добрый день,

нужен простой пример как флеш может взаимодействовать с javascript.

т.е. нажали на кнопку во флеше и вызвалась функция в ajax и через пару секунд из ajax вызвали функцию во флеше.

Заранее большое спасибо,

Александр

AJAXJavaScript
17 лет назад
alex_krm
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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