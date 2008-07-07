Есь список стран и городов мира в MySQL. Надо первести в Ajax и сделть выпад. список, как на Вконтакте или в Скайпе, для анкеты. Предпочтительно -уже готовую базу, например из Скайпа. Вывод настроить в виде ...
Парсинг с фильтрацией объявлений + поиск по базе
Требуется парсер объявлений с сайта в базу и расширенный поиск.
пример страницы для парсинга.
парсить нужно объявления, вырезая ссылки и удаляя информацию о риэлторах и хозяевах (названия компаний и телефоны)
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