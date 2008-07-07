Парсинг с фильтрацией объявлений + поиск по базе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки200 просмотров

Требуется парсер объявлений с сайта в базу и расширенный поиск.

пример страницы для парсинга.

парсить нужно объявления, вырезая ссылки и удаляя информацию о риэлторах и хозяевах (названия компаний и телефоны)

17 лет назад
rech
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$50
2 дня
Приятно работать с профессионалом! Быстро и качественно.
Приятно работать с человеком, который точно знает что ему нужно!

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад