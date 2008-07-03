База и подсчет стоимости путевки

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Закрыт5 заявок186 просмотров

Сайт sungate.kz. Он на вордпрессе.

Спрограмировать форму, в котрой будет база и подсчет стоимости путевки. Нужно сделать как на этом сайте: http://az-k-travel.com/ru/

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

напишите сколько это стоит в WMZ

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17 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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