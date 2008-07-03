Задача такова. Есть нарисованный сайт. Его нужно отверстать и запрограмить. Люди. Всем кто отозвался спасибо. Сделаю небольшое уточнение. Интересуют только украинские кодеры. Извините что отвлек внимание остальных:) Стучитесь в аську 149354089. ...
База и подсчет стоимости путевки
Сайт sungate.kz. Он на вордпрессе.
Спрограмировать форму, в котрой будет база и подсчет стоимости путевки. Нужно сделать как на этом сайте: http://az-k-travel.com/ru/
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
напишите сколько это стоит в WMZ
покажите портфолио
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