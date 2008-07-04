Единая авторизация ASP.NET + форум vBulletin

Движок форума - vBulletin (PHP+MySQL) (forum.site.ru)

Авторизация - ASP.NET Form authentication (user.site.ru)

Нужно:

1. Разобраться с алгоритмом авторизации на форуме.

2. При регистрации на сайте (ASP.NET) создавать эккаунт в таблице пользователей (MSSQL) и на форуме (MySQL), сохранять соответствие

записей по пользователям в MSSQL с MySQL.

3. Авторизация на форуме производится через ASP.NET, при этом при успешной авторизации дополнительно пишутся необходимые для форума

авторизационные куки и идет редирект на форум.

4. Восстановление и смена пароля соответственно тоже через ASP.NET

Предположительное решение по необходимым для форума авторизационным кукам:

Возможно достаточно просто записать кроссдоменные куки, если не получится, то писать куки через что-то вроде HttpWebRequest .

Код желательно на VB.NET .