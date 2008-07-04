Для простого, статичного интернет-магазина нужно написать (или приспособить) простой кошелек подробности в личке
Требуется помощь с кодом html и php
Имеется шаблон http://81.177.3.13/~meston/index-2.html
и имеется php скрипт http://81.177.3.13/~meston/new_forum.php
Нужно:
1) Хотелось бы чтобы человек заходящий на сайт на специальную страницу регистрации (html) видел сам дизайн сайта и соответственно мог бы произвести регистрацию. Тоесть как я понимаю, то html файл должен своеобразно воспроизводить либо сам файл (php) обращаясь к нему и беря участки файла в свой код, либо исполнять php код всего регистрационного процесса в самом же (html) файле.
В итоге должно получиться примерно такого плана http://spybb.ru/new.php
тоесть соответственно остаётся мой дизайн, и мой скрипт регистрации.
Файлы для обьединения в приложенном архиве.
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