Требуется помощь с кодом html и php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Имеется шаблон http://81.177.3.13/~meston/index-2.html

и имеется php скрипт http://81.177.3.13/~meston/new_forum.php

Нужно:

1) Хотелось бы чтобы человек заходящий на сайт на специальную страницу регистрации (html) видел сам дизайн сайта и соответственно мог бы произвести регистрацию. Тоесть как я понимаю, то html файл должен своеобразно воспроизводить либо сам файл (php) обращаясь к нему и беря участки файла в свой код, либо исполнять php код всего регистрационного процесса в самом же (html) файле.

В итоге должно получиться примерно такого плана http://spybb.ru/new.php

тоесть соответственно остаётся мой дизайн, и мой скрипт регистрации.

Файлы для обьединения в приложенном архиве.

HTMLPHP
17 лет назад
pylia
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

noman
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
Отличный исполнитель! всё быстро, чётко, с пояснениями. Остался очень доволен. Огромное спасибо!!! Советую всем!
Человек адекватный. Реагирует быстро. Может объяснить, что ему требуется, довольно внятно. В принципе этого достаточно для нормальных рабочих отношений.

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noman
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад