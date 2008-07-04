Требуется помощь с кодом html и php

Имеется шаблон http://81.177.3.13/~meston/index-2.html

и имеется php скрипт http://81.177.3.13/~meston/new_forum.php

Нужно:

1) Хотелось бы чтобы человек заходящий на сайт на специальную страницу регистрации (html) видел сам дизайн сайта и соответственно мог бы произвести регистрацию. Тоесть как я понимаю, то html файл должен своеобразно воспроизводить либо сам файл (php) обращаясь к нему и беря участки файла в свой код, либо исполнять php код всего регистрационного процесса в самом же (html) файле.

В итоге должно получиться примерно такого плана http://spybb.ru/new.php

тоесть соответственно остаётся мой дизайн, и мой скрипт регистрации.

Файлы для обьединения в приложенном архиве.