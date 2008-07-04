Имеется шаблон http://81.177.3.13/~meston/index-2.html и имеется php скрипт http://81.177.3.13/~meston/new_forum.php Нужно: 1) Хотелось бы чтобы человек заходящий на сайт на специальную страницу регистрации (html) видел сам дизайн сайта и соответственно мог бы произвести регистрацию. ...
Фотогалерея для маленького сайта
Народ, у меня есть сайт, которому нужен скрипт фотогалереи (НЕ ФЛЭШ). Платить нечем, но могу предложить разместить Вашу рекламу на моем сайте. Сайт коммерческий и уже сейчас 10-20 посещений в день. Возможно использование уже готового скрипта, главная задача вписать его в общий дизайн сайта.
- временный адрес сайта www.temp.arhitec.com
- временный адрес размещения галлереи на http://www.temp.arhitec.com/portfolio/project_021.html
Вот пожелания к скрипту:
- в начале галереи отображается список категорий (портфолио), нажимаешь на выбранную категорию и переходишь в раздел, где так же отображаются работы данной категории.
- далее представленны лучшие работы из всего портфолио, нажатием на картинку переходишь на полный список работ из выбранного проекта.
- ниже всего этого отображется по одной работе из каждого проекта, нажимаешь на выбранную картинку и открывается полный список работ выбранного проекта с описанием и т.п.
- очень хотелосьбы установить оценку и комментарии к каждой картинке внутри проекта и общую статистику по комментам и оценкам, а так же посещениям в общем списке проектов.
- и конечно же админку с возможностью:
- редактирования списка категорий портфолио
- присваивания каждого проекта (набора картинок) к любой из категорий
- заливка больших (основных) и маленьких (привьюшек) картинок, никаких автоматических подрезаний и т.п., картинки будут готовиться в ручную
- редактирование комментариев и оценок
Вот пожалуй и все. Еще раз повторюсь вполне допустимо применение уже готового скрипта с его адоптацией к сайту и моим пожеланиям.
Размещение Вашей рекламы готов обговорить.
С уважением Роман Малышенко.
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