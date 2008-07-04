Фотогалерея для маленького сайта

Народ, у меня есть сайт, которому нужен скрипт фотогалереи (НЕ ФЛЭШ). Платить нечем, но могу предложить разместить Вашу рекламу на моем сайте. Сайт коммерческий и уже сейчас 10-20 посещений в день. Возможно использование уже готового скрипта, главная задача вписать его в общий дизайн сайта.

- временный адрес сайта www.temp.arhitec.com

- временный адрес размещения галлереи на http://www.temp.arhitec.com/portfolio/project_021.html

Вот пожелания к скрипту:

- в начале галереи отображается список категорий (портфолио), нажимаешь на выбранную категорию и переходишь в раздел, где так же отображаются работы данной категории.

- далее представленны лучшие работы из всего портфолио, нажатием на картинку переходишь на полный список работ из выбранного проекта.

- ниже всего этого отображется по одной работе из каждого проекта, нажимаешь на выбранную картинку и открывается полный список работ выбранного проекта с описанием и т.п.

- очень хотелосьбы установить оценку и комментарии к каждой картинке внутри проекта и общую статистику по комментам и оценкам, а так же посещениям в общем списке проектов.

- и конечно же админку с возможностью:

- редактирования списка категорий портфолио

- присваивания каждого проекта (набора картинок) к любой из категорий

- заливка больших (основных) и маленьких (привьюшек) картинок, никаких автоматических подрезаний и т.п., картинки будут готовиться в ручную

- редактирование комментариев и оценок

Вот пожалуй и все. Еще раз повторюсь вполне допустимо применение уже готового скрипта с его адоптацией к сайту и моим пожеланиям.

Размещение Вашей рекламы готов обговорить.

С уважением Роман Малышенко.