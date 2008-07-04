Прикрутить дизайн к CMS

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок396 просмотров

Добрый день.

есть система управления сайтом.

есть дизайн, нарезанный в Html.

есть техническое задание.

есть бюджет 2000 рублей за сайт.

Нужен человек, который за короткое время сможет сделать в лучшем виде, чтобы все работало.

Обязательно постоянный он-лайн контакт, постоянно включенный мобильный телефон. Не важно, где именно Вы находитесь. Будь то Калуга, Москва, Владивосток или Чикаго. Желательно, чтобы у Вас были положительные отзывы по работе с другими заказчиками. Обязательно, чтобы вы были профессионалом и быстро отвечали на возникшие вопросы и исправляли возникшие недоработки. Я должен вам доверять как самому себе, а это очень трудно.

Не обращаться в случаях если:

1. Вы не уверены в себе

2. Вы пишите "стучитесь в аську, сделаем", "готов к сотрудничеству"

3. Вы менеджер, либо директор веб-студии

4. Если Вы учитесь НА ДНЕВНОМ отделении в институте или техникуме.

HTML
17 лет назад
dkdesign
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$90
1 день
GoodLuck
Артем 
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$90
1 день

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
GoodLuck
Артем 
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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