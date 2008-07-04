Прикрутить дизайн к CMS

Добрый день.

есть система управления сайтом.

есть дизайн, нарезанный в Html.

есть техническое задание.

есть бюджет 2000 рублей за сайт.

Нужен человек, который за короткое время сможет сделать в лучшем виде, чтобы все работало.

Обязательно постоянный он-лайн контакт, постоянно включенный мобильный телефон. Не важно, где именно Вы находитесь. Будь то Калуга, Москва, Владивосток или Чикаго. Желательно, чтобы у Вас были положительные отзывы по работе с другими заказчиками. Обязательно, чтобы вы были профессионалом и быстро отвечали на возникшие вопросы и исправляли возникшие недоработки. Я должен вам доверять как самому себе, а это очень трудно.

Не обращаться в случаях если:

1. Вы не уверены в себе

2. Вы пишите "стучитесь в аську, сделаем", "готов к сотрудничеству"

3. Вы менеджер, либо директор веб-студии

4. Если Вы учитесь НА ДНЕВНОМ отделении в институте или техникуме.