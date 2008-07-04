Есть сайт на Joomla - нужно его привести в нормальный вид. Прописать нормальные пути к разделам, почистить код, т.е. что бы он стал быстрее и удобнее работать. Воозможно что-то еще, вы посоветуете как специалист.
Прикрутить дизайн к CMS
Добрый день.
есть система управления сайтом.
есть дизайн, нарезанный в Html.
есть техническое задание.
есть бюджет 2000 рублей за сайт.
Нужен человек, который за короткое время сможет сделать в лучшем виде, чтобы все работало.
Обязательно постоянный он-лайн контакт, постоянно включенный мобильный телефон. Не важно, где именно Вы находитесь. Будь то Калуга, Москва, Владивосток или Чикаго. Желательно, чтобы у Вас были положительные отзывы по работе с другими заказчиками. Обязательно, чтобы вы были профессионалом и быстро отвечали на возникшие вопросы и исправляли возникшие недоработки. Я должен вам доверять как самому себе, а это очень трудно.
Не обращаться в случаях если:
1. Вы не уверены в себе
2. Вы пишите "стучитесь в аську, сделаем", "готов к сотрудничеству"
3. Вы менеджер, либо директор веб-студии
4. Если Вы учитесь НА ДНЕВНОМ отделении в институте или техникуме.
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