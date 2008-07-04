Для знатоков Joomla

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Закрыт14 заявок292 просмотра

Есть сайт на Joomla - нужно его привести в нормальный вид. Прописать нормальные пути к разделам, почистить код, т.е. что бы он стал быстрее и удобнее работать. Воозможно что-то еще, вы посоветуете как специалист.

Joomla
17 лет назад
volvlad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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