Версткa дизайна интернет магазина и настройкa его

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок228 просмотров

Срочно ищется верстальщик- программист Для верстки дизайна интернет магазина, и настройки его - все подробности заинтересующемуся кандидату дам в личку.

Срочность высокая.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

internetSystems
Роман 
37 лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

internetSystems
Роман 
37 лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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