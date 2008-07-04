Добрый день. есть система управления сайтом. есть дизайн, нарезанный в Html. есть техническое задание. есть бюджет 2000 рублей за сайт. Нужен человек, который за короткое ...
Программирование на PHP под фреймворк Symfony
Ищется программист, умеющий вести разработку под PHP фреймворк Symfony.
Нужно писать дополнительные модули под нужды заказчика, которые будут интегрироваться в нашу CMS.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $90Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Есть сайт на Joomla - нужно его привести в нормальный вид. Прописать нормальные пути к разделам, почистить код, т.е. что бы он стал быстрее и удобнее работать. Воозможно что-то еще, вы посоветуете как специалист.Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Движок форума - vBulletin (PHP+MySQL) (forum.site.ru) Авторизация - ASP.NET Form authentication (user.site.ru) Нужно: 1. Разобраться с алгоритмом авторизации на форуме. 2. При регистрации на сайте (ASP.NET) создавать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Срочно ищется верстальщик- программист Для верстки дизайна интернет магазина, и настройки его - все подробности заинтересующемуся кандидату дам в личку. Срочность высокая.Закрыт17 лет назад
.Серверный скрипт, выполняющий генерацию возможных опечаток (соседние кнопки клавиатуры). На входе слово, на выходе группа слов с опечатками, нагенерированная из исходного слова. PHP 4, оплата WMZЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен умелец и знаток по тонкой :) настройке и доработке кода плагинов и скриптов для Wordpress MU (1.5). Задачи: 1. Сделать отображение анонсов последних 10 постов разных блогов на главной странице сайта на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Народ, у меня есть сайт, которому нужен скрипт фотогалереи (НЕ ФЛЭШ). Платить нечем, но могу предложить разместить Вашу рекламу на моем сайте. Сайт коммерческий и уже сейчас 10-20 посещений в день. Возможно использование уже готового ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Имеется шаблон http://81.177.3.13/~meston/index-2.html и имеется php скрипт http://81.177.3.13/~meston/new_forum.php Нужно: 1) Хотелось бы чтобы человек заходящий на сайт на специальную страницу регистрации (html) видел сам дизайн сайта и соответственно мог бы произвести регистрацию. ...Завершен17 лет назад
- $15
Для простого, статичного интернет-магазина нужно написать (или приспособить) простой кошелек подробности в личкеВеб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт sungate.kz. Он на вордпрессе. Спрограмировать форму, в котрой будет база и подсчет стоимости путевки. Нужно сделать как на этом сайте: http://az-k-travel.com/ru/ ОБЯЗАТЕЛЬНО: напишите сколько это стоит в WMZ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад