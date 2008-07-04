Интернет телеканал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок222 просмотра

Для функционирование нового телеканала, требуется программное обеспечение.

Оно вполне может быть на базе существующих решений, главное - подходить по всем критериям.

Более конкретно - при личной переписке.

Опыт реализации подобных проектов очень желателен.

Пишите ваши предложения.

ICQ: 4687771

mail: [email protected]

Skype: tvpositiv

С уважением.

17 лет назад
tvpositiv
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров