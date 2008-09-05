Добрый день. есть система управления сайтом. есть дизайн, нарезанный в Html. есть техническое задание. есть бюджет 2000 рублей за сайт. Нужен человек, который за короткое ...
Доработка сайта
Добрый день есть сайт dvdvrn.ru. нужно доработать его. Это интернет магазин.
Отвас жду сроки и цену. Тз прилагается.
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