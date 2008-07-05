Flash Loader

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок241 просмотр

Нужно написать загрузчик .swf файлов. Простенький, но симпатичный прогресс бар и собвтенно чтобы засовывалась флешка в окно.

17 лет назад
foxhunter666
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$5
Отлично всё сделал. Работой доволен.

Заявки фрилансеров

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад