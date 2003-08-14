👨‍💻Роблю верстку, дизайн, адаптив для сайтів

Маю досвід з замовленнями (було вже 2 замовлення по редизайну і створенню дизайну)

Стараюсь максимально швидко робити верстки і дизайни сайтів

приблизно до 7-8 годин при вашкій роботі (при версткі роблю адаптацію під телефони (якщо потрібно))

📚Вміння:

HTML-5;

JavaScript;

jQuery;

Css;

Figma;

Адаптив;

Верстка;



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