jermorg

Олександр jermorg

 
20 летУкраина/Сумы
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
👨‍💻Роблю верстку, дизайн, адаптив для сайтів

Маю досвід з замовленнями (було вже 2 замовлення по редизайну і створенню дизайну)

Стараюсь максимально швидко робити верстки і дизайни сайтів

приблизно до 7-8 годин при вашкій роботі (при версткі роблю адаптацію під телефони (якщо потрібно))

📚Вміння:

  • HTML-5;

  • JavaScript;

  • jQuery;

  • Css;

  • Figma;

  • Адаптив;

  • Верстка;

🤝Контакти:

JavascriptHTMLCSSFigmajQuery
Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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