👨💻Роблю верстку, дизайн, адаптив для сайтів
Маю досвід з замовленнями (було вже 2 замовлення по редизайну і створенню дизайну)
Стараюсь максимально швидко робити верстки і дизайни сайтів
приблизно до 7-8 годин при вашкій роботі (при версткі роблю адаптацію під телефони (якщо потрібно))
📚Вміння:
HTML-5;
JavaScript;
jQuery;
Css;
Figma;
Адаптив;
Верстка;
🤝Контакти:
Телеграм: jermorg_39
Портфолио
- Дизайн сайтунет просмотров
- Верстка/дизайн2 просмотра
- Верстка аналога редіта1 просмотр
- Дизайн/Верстка сайтанет просмотров
- Верстка Дизайну/біла теманет просмотров
- Верстка/дизайн сайту для майнкрафт сервера2 просмотра
- Дизайн Італійського кафенет просмотров
- Minecraft Designнет просмотров
Дизайн сайтов
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$5/час
от $5от 1 дня
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