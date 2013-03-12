jestemgerus

профессиональный дизайнер – Полиграфический ин-т/ МОСХ/ 15 лет работы
Профессиональный дизайнер, высшее художественное образование – Полиграфический институт
факультет: графика, специальность: художник-график
Московский Союз Художников, отделение графики и эстампа
опыт работы – 15 лет в компаниях и рекламных агентствах
участие в конкурсах и выставках:
1–е место за креатив рекламной кампании бумаги XEROX
в конкурсе «Рекламный дизайн 2003», диплом Союза Дизайнеров
участие в каталогах:
каталог IndexDesign 2004 / 4 работы
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