jestemgerus

профессиональный дизайнер – Полиграфический ин-т/ МОСХ/ 15 лет работы

Профессиональный дизайнер, высшее художественное образование – Полиграфический институт

факультет: графика, специальность: художник-график

Московский Союз Художников, отделение графики и эстампа

опыт работы – 15 лет в компаниях и рекламных агентствах

участие в конкурсах и выставках:

1–е место за креатив рекламной кампании бумаги XEROX

в конкурсе «Рекламный дизайн 2003», диплом Союза Дизайнеров

участие в каталогах:

каталог IndexDesign 2004 / 4 работы