ОБРАЗОВАНИЕ

2003 – наст. время Экономико-Гуманитарный Институт

Форма обучения: Заочная

Факультет: Менеджмент

Специальность: Менеджер по рекламе

2002 г. Московский Авиационный Институт

Форма обучения: Курсы

Специальность: Повышения квалификации по сборке и ремонту ПК

2000 – 2003 гг. Московский Технический Колледж им. И. Ф. Павлова

Форма обучения: Очное

Специальность: Автоматизирования Системы Управления

ОПЫТ РАБОТЫ

Апрель 2005- наст. время Интернет-агентство «REGISTRATURA.RU»

Должность: Менеджер по работе с клиентами

Обязанности: переговоры с клиентами, ведение клиента, деловая переписка, разрешение конфликтных ситуаций.

Апрель 2005г. ЗАО “NEXT media”

Должность: WAP верстальщик

Обязанности: Верстка WAP сайтов на серверах типа web-CRM, ретуширование фотографий, обработка изображений, перевод в разные форматы, работа с видео (перевод в форматы для мобильных телефонов).

2003 – 2005г. ЗАО “Трас – Континент Сервис”

Должность: Технический Директор

Обязанности: Организация технического отдела с нуля, проведение переговоров в техническом отделе, ведение БД товара и товарооборота, исследование рынка товаров, продвижение товара.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Навыки руководства, деловые переговоры.

HTML, CSS, Photoshop, MS Office, Corel DRAW

win 9x, win 2000, win 2000 SR, win XP.

Internet, баннерные сети Internet