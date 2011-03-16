jet112

Юрий jet112

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • PHP класс для авторизации из facebook, twitter, vk

    Требуется написать php класс (или несколько классов) для авторизации на сайте пользователей из facebook, twitter, vkontakte. При успешной авторизации необходимо получить информацию о пользователе: логин, название соц. сети, (фотографию) и т.п. ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг погоды и курсов валют на PHP

    Требуется написать два класса на PHP для получения данных из XML. 1. Парсинг прогноза погоды из google weather api (пример: http://www.google.com/ig/api?weather=new+york). Можно использовать другой источник данных. Входные данные для класса: имя города ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для турфирмы (исправить и доработать)

    $350

    Требуется нарисовать сайт для турагентства. Приблизительный эскиз сайта - в приложении. Необходимо его переделать, добавив блоки с информацией, при этом выдержав похожую стилистику. Необходимо разработать дизайн двух типовых страниц: главная страница, страница ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash ролики по 15-20 секунд

    $1000

    Требуется создать 3 анимированных флеш ролика длительностью по 15-20 секунд. Можно не 3D. Описание роликов - в приложении. Работа срочная. Стоимость обсуждаема и может быть скорректирована в большую сторону. Срок сдачи ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад