Требуется написать php класс (или несколько классов) для авторизации на сайте пользователей из facebook, twitter, vkontakte. При успешной авторизации необходимо получить информацию о пользователе: логин, название соц. сети, (фотографию) и т.п. ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать два класса на PHP для получения данных из XML. 1. Парсинг прогноза погоды из google weather api (пример: http://www.google.com/ig/api?weather=new+york). Можно использовать другой источник данных. Входные данные для класса: имя города ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
Требуется нарисовать сайт для турагентства. Приблизительный эскиз сайта - в приложении. Необходимо его переделать, добавив блоки с информацией, при этом выдержав похожую стилистику. Необходимо разработать дизайн двух типовых страниц: главная страница, страница ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется создать 3 анимированных флеш ролика длительностью по 15-20 секунд. Можно не 3D. Описание роликов - в приложении. Работа срочная. Стоимость обсуждаема и может быть скорректирована в большую сторону. Срок сдачи ...Анимация15 заявокЗакрыт14 лет назад