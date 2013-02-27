jetboy

Иван jetboy

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Текст на сайт

    Тексты на сайт американского интернет-магазина мебели. Подробности в прикрепленном файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задание №3 для сайта furniplanet.com

    $50

    Задание — написать описания для 43 товаров по 200–300 симв. каждое и 3 текста о производителях мебели по 1500-2000 симв. каждый. Итоговый объем до 20 тыс. симв. Подробности в прикрепленном файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задание №1 для сайта edelis.by

    $50

    Кристина, решил с вами начать сотрудничество и по написанию текстов на русском языке. Предлагаемые условия те же - 2,5$ за тыс. симв. без пробелов. Необходимо написать два текста на русском языке ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задание №1 для сайта furniplanet.com

    $50

    Кристина, еще раз здраствуйте. Переписывались с вами вчера. Подготовил первое небольшое задание. Оно приведено в прикрепленном файле и состоит из двух частей. Первая - написать гайд на 3-5 тыс. симв. Вторая - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Задание №3 для сайта furniplanet.com
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.
Все супер!
Ответный отзыв
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Задание №1 для сайта furniplanet.com
Иван - отличный заказчик! Все по полочкам разложит, ТЗ подробное составит и вовремя оплатит. Мечта!
Получилось со 2ой попытки, но в целом всё начинается хорошо :)
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 2 текстов строй. тематики
Спасибо за заказ!
Всем доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Задание №2 для сайта furniplanet.com
Спасибо! Рекомендую!
Всё ок
Ответный отзыв
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Задание №1 для сайта edelis.by
Спасибо за интересные заказы!
Всё ок
Ответный отзыв