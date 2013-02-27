Тексты на сайт американского интернет-магазина мебели. Подробности в прикрепленном файле.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Подробности в прикрепленном файле.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо написать описания для 20 товаров по 200–300 симв. Подробности в прикрепленном файле.Закрыт12 лет назад
- $50
Задание — написать описания для 43 товаров по 200–300 симв. каждое и 3 текста о производителях мебели по 1500-2000 симв. каждый. Итоговый объем до 20 тыс. симв. Подробности в прикрепленном файле.Завершен12 лет назад
- $50
Кристина, решил с вами начать сотрудничество и по написанию текстов на русском языке. Предлагаемые условия те же - 2,5$ за тыс. симв. без пробелов. Необходимо написать два текста на русском языке ...Завершен12 лет назад
- $50
Задание — написать описания для 41 товара по 200–300 симв. каждое. Объем — около 10-12 тыс. симв.Завершен12 лет назад
- $50
Кристина, еще раз здраствуйте. Переписывались с вами вчера. Подготовил первое небольшое задание. Оно приведено в прикрепленном файле и состоит из двух частей. Первая - написать гайд на 3-5 тыс. симв. Вторая - ...Завершен12 лет назад