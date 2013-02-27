Задание №1 для сайта furniplanet.com

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка106 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кристина, еще раз здраствуйте. Переписывались с вами вчера. Подготовил первое небольшое задание.

Оно приведено в прикрепленном файле и состоит из двух частей.

Первая - написать гайд на 3-5 тыс. симв.

Вторая - написать описания для 10 товаров по 200-300 симв. каждое.

Итого по нижней границе - 5 тыс. симв.

Я полагаю, что вы работаете по предоплате, соотв-но, как примите проект в работу, сообщите WMZ-кошелек для перечисления средств.

11 лет назад
jetboy
Иван 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$15
5 дней
Получилось со 2ой попытки, но в целом всё начинается хорошо :)
Иван - отличный заказчик! Все по полочкам разложит, ТЗ подробное составит и вовремя оплатит. Мечта!
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