Задание №1 для сайта furniplanet.com

Кристина, еще раз здраствуйте. Переписывались с вами вчера. Подготовил первое небольшое задание.

Оно приведено в прикрепленном файле и состоит из двух частей.

Первая - написать гайд на 3-5 тыс. симв.

Вторая - написать описания для 10 товаров по 200-300 симв. каждое.

Итого по нижней границе - 5 тыс. симв.

Я полагаю, что вы работаете по предоплате, соотв-но, как примите проект в работу, сообщите WMZ-кошелек для перечисления средств.